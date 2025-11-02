الكشف عن انتحار ضابط كبير في جيش الاحتلال

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ، اليوم الأحد، عن انتحار ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي قبل شهور، بعد مطالبته بوقف الحرب على غزة.

وذكرت الصحيفة أن الضابط الذي أقدم على الانتحار ،هو ضابط رفيع بالجيش ومن أقدم مشغّلي المسيّرات في الجيش الاسرائيلي.

واوضحت أن الضابط انتحر قبل شهور ،وترفض الرقابة العسكرية حتى الآن الكشف عن اسمه.

ونقل صديق له قبل انتحاره أنه قال: "يجب إيقاف الحرب وإن لذلك ستكون تبعات لا نفهمها بعد".

وكشفت بيانات حديثة نشرها مركز معلومات الكنيست قبل ايام ، أن ظاهرة الانتحار بين جنود الجيش الإسرائيلي تشهد تصاعدًا مقلقًا، حيث تبين أن 279 جنديًا حاولوا الانتحار بين يناير 2024 وحزيران 2025، ما يعني أن لكل جندي انتحر هناك سبعة آخرون حاولوا إنهاء حياتهم، بحسب القناة الإسرائيلية "كان".

ووصفت القناة هذا الرقم بالمؤشر الخطير على تصاعد الضغوط النفسية بين جنود الاحتياط والمقاتلين، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تتطلب متابعة حثيثة من قبل قيادات الجيش.

وفي سياقٍ موازٍ، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير: "على الضباط أن يكونوا يقظين"، في إشارة إلى الحاجة الملحة لرصد الجنود الأكثر عرضة للخطر وتقديم الدعم النفسي لهم.

وتشير الإحصاءات منذ العام 2017 وحتى تموز 2025 إلى انتحار 124 جنديًا إسرائيليًا، منهم 68% في الخدمة الإلزامية، و21% في خدمة الاحتياط الفعلية، و11% في الخدمة الدائمة، مما يعكس امتداد الظاهرة عبر مختلف فئات الجنود دون استثناء.