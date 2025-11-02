عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

انفوجرافيك: 69% من الفلسطينيين يرفضون نزع سلاح حماس ويعتبرون سلاح المقاومة خطًا أحمر لا يمكن التنازل عنه حتى لو كان شرطًا لإنهاء الحرب.

