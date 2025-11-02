الصحة: 236 شهيدًا و600 جريح منذ وقف إطلاق النار في غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، إن سبعة شهداء وستة مصابين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن من بين الشهداء ثلاثة ارتقوا جراء استهدافات جديدة نفذها الاحتلال، وثلاثة آخرين انتُشلوا من تحت الأنقاض، إضافة إلى شهيد استُشهد متأثرًا بجراحه.

وأضافت أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 ارتفعت إلى 236 شهيدًا و600 جريح، فيما انتشلت الطواقم 502 جثمان من تحت الأنقاض.

كما بيّنت أن إجمالي حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر 2023 بلغ 68,865 شهيدًا و170,670 مصابًا، مشيرة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.