عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الصحة: 236 شهيدًا و600 جريح منذ وقف إطلاق النار في غزة

الرسالة نت

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، إن سبعة شهداء وستة مصابين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن من بين الشهداء ثلاثة ارتقوا جراء استهدافات جديدة نفذها الاحتلال، وثلاثة آخرين انتُشلوا من تحت الأنقاض، إضافة إلى شهيد استُشهد متأثرًا بجراحه.

 

وأضافت أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 ارتفعت إلى 236 شهيدًا و600 جريح، فيما انتشلت الطواقم 502 جثمان من تحت الأنقاض.

 

كما بيّنت أن إجمالي حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر 2023 بلغ 68,865 شهيدًا و170,670 مصابًا، مشيرة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/307852

كلمات مفتاحية

غزة الصحة عدوان إبادة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر