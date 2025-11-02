حماس تنعى الأسير الشهيد محمد غوادرة وتحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاده

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم، الأسير الشهيد محمد حسين غوادرة، الذي ارتقى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن استشهاده جريمة جديدة تُضاف إلى السجل الأسود لجرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، في ظل ما وصفته بـ"الإهمال الطبي المتعمّد والتعذيب والمعاملة الوحشية".

وحذّرت الحركة في بيانها من خطورة نهج الاحتلال الإجرامي المتواصل ضد الأسرى، داعية الشعب الفلسطيني إلى تكثيف الجهود للدفاع عن الأسرى البواسل والانتصار لمظلوميتهم حتى نيل حريتهم.

كما دعت حماس المؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، والعمل على ملاحقة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه.