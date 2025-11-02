القسام تعلن عن نيتها تسليم 3 جثث لجنود الاحتلال عُثر عليهم داخل نفق جنوب غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم السبت، أنها ستقوم بتسليم ثلاث جثث لجنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في إطار صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب، إن طواقمها عثرت ظهر اليوم على الجثث داخل أحد الأنفاق في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، مضيفة أنه سيتم تسليمها عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت غزة وفقاً لترتيبات الصفقة الجارية.

ولم تفصح الكتائب عن هوية الجنود أو ظروف مقتلهم، فيما لم يصدر تعقيب فوري من جانب الاحتلال الإسرائيلي على الإعلان.

ويأتي هذا التطور ضمن الجهود الجارية لإتمام عملية تبادل جديدة تشمل أسرى ومفقودين من الطرفين، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكثر من عام.