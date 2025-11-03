وزارة الصحة تُطلق حملة تطعيم استدراكية للأطفال دون سن الثالثة في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن إطلاق حملة التطعيم الاستدراكية لتعزيز البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال دون سن الثالثة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر 2025، ولمدة عشرة أيام، على أن تُنفذ الحملة على ثلاث مراحل يفصل بين كل مرحلة وأخرى شهر واحد.

وأوضحت الوزارة أن الحملة تُنظم بالتعاون والشراكة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبدعم من منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، مشيرةً إلى أن التطعيمات ستُقدَّم عبر 150 مركزًا صحيًا تابعًا لوزارة الصحة والأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني والمؤسسات الأهلية والدولية العاملة في محافظات قطاع غزة.

ودعت وزارة الصحة المواطنين الكرام إلى التعاون مع الفرق الصحية واصطحاب أطفالهم لاستكمال جرعات التطعيم، مع ضرورة إحضار بطاقة التطعيم (إن وجدت) لضمان تسجيل الجرعات بدقة.

وأكدت الوزارة أن التطعيم يُعد خط الدفاع الأول والأخير ضد الأوبئة والأمراض التي قد تهدد حياة الأطفال، وخاصة أولئك الذين فاتتهم جرعات اللقاحات الأساسية.

وختمت وزارة الصحة بيانها بالتأكيد على أن "الوقاية خير من العلاج"، داعيةً الجميع إلى المشاركة الفاعلة في الحملة لحماية أطفال غزة وضمان صحتهم وسلامتهم.