وزارة الصحة بغزة: 10 شهداء خلال 24 ساعة وارتفاع عدد الجثامين المستلمة إلى 270

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عشرة شهداء، منهم شهيدان جديدان وثمانية شهداء جرى انتشالهم من تحت الأنقاض.

وأوضحت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ومنذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 238، والإصابات 600، فيما وصل عدد المنتشلين إلى 510.

كما أعلنت الوزارة استلام خمسة وأربعين جثماناً لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي بواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 270 جثماناً.

ودعت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ذوي الشهداء والمفقودين إلى استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع المعلومات ضمن سجلات وزارة الصحة، مشيرة إلى إمكانية الاطلاع على المزيد من الإحصائيات والبيانات التفاعلية حول الشهداء والجرحى والانتهاكات عبر المنصة الرسمية: "اضغط هنا".