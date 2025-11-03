نادي خدمات النصيرات يعيد الحياة الرياضية لغزة بعد وقف إطلاق النار

أعلن نادي خدمات النصيرات عن تنظيم أولى الفعاليات الرياضية في غزة، اليوم الاثنين، بعد فترة طويلة من التوقف القسري بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية التي شُنت على القطاع لأكثر من عامين متتاليين.

ومن المقرر أن يستضيف النادي يومًا رياضيًا كاملاً متنوع الألعاب، بعنوان "الرياضة تجمعنا والسلام يوحدنا"، بمشاركة عدد كبير من الرياضيين على مستوى قطاع غزة، لأول مرة منذ إعلان وقف إطلاق النار في العاشر من الشهر الماضي.

وحسب الجدول المعلن، ستبدأ أولى الفعاليات بعد ظهر اليوم بمباراة استعراضية لكرة القدم (البتر)، وأخرى في الكرة الخماسية بين قطبي رفح، يتبعها منافسات عدة بمختلف الألعاب، كـ تنس الطاولة، والبلياردو، والصحن الطائر، وكرة اليد، وسباق اختراق الضاحية، والدراجات الهوائية، والتايكوندو، والجمباز، وشد الحبل، والمصارعة الحرة، وثني الذراعين، والشطرنج، والإسكيت.

وتأتي هذه المنافسات بعد فترة طويلة من الجمود الذي فرضته الحرب على غزة، واستهداف المنظومة الرياضية من خلال قتل مئات اللاعبين والمدربين والحكام، وتدمير كامل للمنشآت والملاعب، في انتهاك فاضح لكل القوانين والمواثيق الأولمبية.

وفور إعلان وقف إطلاق النار في غزة، عقدت الأسرة الرياضية في قطاع غزة، ممثلة باللجنة الأولمبية الفلسطينية واتحاد كرة القدم، اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء الأندية والاتحادات، من أجل وضع خطط التعافي والعودة التدريجية للنشاط الرياضي.







المصدر: وكالة سند