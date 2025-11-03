عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

وزير الخارجية التركي: إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار في غزة وتعرقل المساعدات
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن "إسرائيل" تنتهك وقف إطلاق النار في غزة بشكل منتظم، وتحول دون وصول المساعدات بشكل كاف.

وأضاف فيدان في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، "يجب على المجتمع الدولي مواصلة ضغوطه على إسرائيل".

وأشار إلى أن "إسرائيل" لا تقوم بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة وفق الاتفاق.

وتابع "حماس مستعدة لتسليم إدارة غزة إلى لجنة مشكلة من الفلسطينيين".

ولفت فيدان إلى أن "إسرائيل" قتلت نحو 250 فلسطينياً عقب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأردف "لا يجب السماح بأي عمل ينتهك الاتفاق في غزة ويعرقل السلام"، مضيفًا "يجب عدم السماح لأي عمل من شأنه عرقلة وقف إطلاق النار أو التسبب في تعطيل الاتفاق".

