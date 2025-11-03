رادع" تنفذ عملية دقيقة ضد ميليشيا العميل حسام الأسطل جنوب غزة

قال مصدر أمني في غزة، إن قوة "رادع" نفذت عملية أمنية دقيقة فجر اليوم الإثنين جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أسفرت عن اعتقال 5 عناصر من ميليشيا العميل حسام الأسطل بعد رصد ومتابعة استخباراتية منهجية لأنشطتهم المشبوهة.

وأضاف المصدر، أنه خلال العملية صادرت القوة عددًا من قطع السلاح ومبالغ مالية كانت تُستخدم في تمويل أعمالٍ تخريبية وتسهيل نشاطات تستهدف أمن المقاومة وسلامة الجبهة الداخلية.

وأكد المصدر استمرارية الملاحقة الحازمة لكل من يعبّر عن ولائه للعدو أو يتعاون مع شبكاته.

وأشار إلى أنه تم إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية والعسكرية المتبعة.

وأكد المصدر، التزام القوة بأعلى معايير الدقة والاحترافية في كل عملياتها، حفاظًا على الأمن العام والاستقرار.