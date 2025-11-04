الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا ويحوّل منازل إلى ثكنات عسكرية في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 12 مواطنا فلسطينيا، عقب اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتها، تزامنًا مع إخضاع مواطنين آخرين للتحقيق الميداني وتحويل منازل لـ "ثكنات عسكرية"، في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دهمت فجر اليوم بلدة بيت فوريك، شرقي مدينة نابلس، واعتقلت كلًا من: عماد عبد الرازق، يامن فارس حنني، محمد ماجد حنني، فايز محمد فايز حنني، وربحي أحمد عبد الجليل مليطات، عقب تفتيش منازل عائلاتهم.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منزلًا في حي التعاون العلوي بمدينة نابلس، واعتقلت الشاب أحمد الكوسا، ونقلته لجهة غير معلومة؛ قبل أن تنسحب من المدينة.

وأشارت إلى أن قوات خاصة إسرائيلية دهمت مخيم بلاطة للاجئين شرقي مدينة نابلس، واعتقلت الشاب معاوية أبو زيتون عقب اقتحام منزل عائلته وتفتيشه، بالإضافة إلى اعتقال الشاب قيس الأشقر من منزله في حي المساكن الشعبية شرقي نابلس.

حملة اعتقالات في الضفة

كما أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر أحمد هريش، بعد مداهمة منزله فجر اليوم في بلدة بيتونيا غربي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وفي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد ادعيس الحسيني عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته، تزامنًا مع إخضاع شقيقه "نجاتي" للتحقيق الميداني واحتجازه لعدة ساعات.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مأمون يعقوب خلال اقتحامها محيط الجامع القديم وسط مدينة طولكرم، بالإضافة إلى اعتقال شاب آخر من شارع نابلس بمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

مداهمات وثكنات عسكرية

وفي سياق متصل، حوّلت قوات الاحتلال منزلًا في مدينة قلقيلية شمالي الضفة المحتلة، إلى "ثكنة عسكرية"، وشرعت بالتحقيق مع عدد من الشبان الذين اعتقلتهم من منازلهم بداخله.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال طردت أفراد عائلة المواطن مالك الأقرع من منزلهم في مدينة قلقيلية وحولته لثكنة عسكرية، بينما اعتدت بالضرب المبرح على مسن فلسطيني في حي كفر سابا بالمدينة.

ودهمت قوات الاحتلال، فجر الثلاثاء، مناطق متفرقة في الضفة الغربية، وهدمت منشأة صناعية تجارية في مدينة دورا جنوب غربي محافظة الخليل.