مسؤولة أممية: نواجه صعوبات في دعم سكان غزة وندعو قادة العالم للتدخل

أعربت رئيسة اللجنة العالمية لدعم القدرات التابعة للاتحاد العالمي للمدن، عن التزامهم بدعم الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة.

وقالت في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، "نواجه صعوبات في دعم سكان غزة".

وناشدت قادة العالم تيسير دخولهم إلى قطاع غزة.

في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنّ الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا غير مسبوق على قطاع غزة، ارتقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، إذ شمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، في تحدٍّ صارخ للنداءات الدولية ولأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الجرائم.

وأدى هذا العدوان إلى استشهاد وإصابة أكثر من 238 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين الذين يواجهون مجاعة حصدت أرواح كثيرين، بينهم أطفال، وسط دمار هائل طال كل جوانب الحياة في القطاع.