أمير قطر يطالب بتحرك دولي عاجل لإعادة إعمار غزة

دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لدعم الشعب الفلسطيني، وتوفير المساعدات اللازمة لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

جاءت دعوة الشيخ تميم خلال افتتاح أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة واسعة تضم قادة دول ورؤساء حكومات وممثلي مؤسسات إقليمية ودولية.

وأكد أمير قطر في كلمته أن الفلسطينيين "يحتاجون إلى كل أشكال الدعم الممكنة لتجاوز الآثار الكارثية التي خلّفها العدوان"، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

وتستمر القمة ثلاثة أيام، وتهدف إلى تجديد الالتزام الدولي بتحقيق العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفقر، وتوسيع فرص العمل والإدماج الاجتماعي، في إطار دعم أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، يشارك في القمة 24 رئيسًا ونائب رئيس، إلى جانب ممثلين عن منظمات وهيئات دولية معنية بالتنمية والعدالة الاجتماعية.