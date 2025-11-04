زوارق الاحتلال تعتقل 5 صيادين من بحر غزة في انتهاك جديد للهدنة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، خمسة صيادين بعد اعتراض قاربهم خلال عملهم في البحر قبالة غزة.

وقال منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة، زكريا بكر إن زوارق حربية إسرائيلية اعترضت مراكب الصيادين واعتقلت 5 منهم من بحر مدينة غزة وهم: محمد رشاد الهسي وعلاء رجب الهسي ومحمد أحمد طلبه ومحمود رشاد الهسي وأحمد رشاد الهسي.

وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال صيادين فلسطينيين خلال عملهم في نطاق محدود من شاطئ غزة ضمن انتهاكات وقف الحرب التي تتواصل بأكثر من شكل.

وفي السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنّ الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا غير مسبوق على قطاع غزة، ارتقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، إذ شمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، في تحدٍّ صارخ للنداءات الدولية ولأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الجرائم.

وأدى هذا العدوان إلى استشهاد وإصابة أكثر من 238 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين الذين يواجهون مجاعة حصدت أرواح كثيرين، بينهم أطفال، وسط دمار هائل طال كل جوانب الحياة في القطاع.