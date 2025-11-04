الحوثي: المواجهة الشاملة مع "إسرائيل" قادمة

قال زعيم حركة أنصار الله اليمنية، عبد الملك الحوثي، إن المنطقة لن تستقر ما دامت "إسرائيل" تواصل احتلال فلسطين، وأن المواجهة الشاملة معها قادمة.

وبين الحوثي، في كلمة له، الثلاثاء، أنه لا يمكن للمنطقة العربية أن تشهد استقرارًا ولا أمنًا ولا سلامًا، "طالما بقي العدو الإسرائيلي محتلًا لفلسطين ومتحركًا لمخططه الصهيوني ضدنا كأمة مسلمة".

وأضاف أنه يجب علينا "أن نعي أن عدونا خطير وفي منتهى الإجرام وأن خلفيته العقائدية خطيرة جدًا".

وقال إن "المسألة ليست استفزاز هذا العدو الذي لا يحتاج إلى تبرير وإنما يتحرك وفق عقيدته الخطيرة التي تستهدف الأمة".

وحذر الحوثي من سعي الاحتلال لربط كل ما يجري في المنطقة به، من نفط وغاز وثروات وحتى بشربة ماء.

وتابع "يريدون أن ينزعوا سلاح المقاومة الذي يحمي لبنان إزاء استمرار العدوان عليه، ونحن أمة مستهدفة شئنا أم أبينا ولا يحمينا فيها إلا الجهاد وليس الاستسلام والخنوع".

وأكد أن حركته تدرك أهمية الاستمرار في البناء، على أساس الاستعداد للجولة القادمة في "المواجهة مع العدو ومن يتورط معه."

وخلال حرب الإبادة على غزة، نفذت القوات المسلحة اليمنية 758 عملية هجومية ضد أهداف إسرائيلية، شملت استخدام صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية وطائرات مسيرة وزوارق حربية، في إطار ما وصفته بـ"معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس" نصرةً للشعب الفلسطيني في غزة ودفاعًا عن المقدسات.