تحذير أمني من أمن المقاومة بشأن نشر تفاصيل حول شهداء المقاومة

أصدر "أمن المقاومة" تحذيرًا أمنيًا عاجلًا دعا فيه أبناء الشعب الفلسطيني إلى تجنّب نشر أي تفاصيل أو صور تتعلق بشهداء المقاومة، خاصة تلك التي تُلمّح إلى مشاركتهم في مهام أو أعمال عسكرية.

وأوضح البيان الذي رصدته منصة "الحارس" أن بعض المنصات والقنوات الإعلامية قامت مؤخرًا بنشر معلومات وصور لشهداء المقاومة، الأمر الذي يشكل خطرًا مباشرًا على عائلاتهم وعلى المقاومين الذين لا يزالون على قيد الحياة.

وأكد "أمن المقاومة" على ضرورة الاعتماد فقط على ما يصدر عن إعلام المقاومة الرسمي فيما يتعلق بالشهداء، وذلك حفاظًا على السرية الأمنية وحماية لجهود المقاومة المستمرة.

كما حذّر البيان من أن الاحتلال يستغل الصور والمعلومات المنشورة في تطوير منظوماته الاستخبارية والذكاء الاصطناعي، ما يعزز من قدرته على تعقّب المقاومين واستهدافهم.

وختم "أمن المقاومة" دعوته بالتأكيد على أهمية الوعي الأمني والمسؤولية المجتمعية في التعامل مع المعلومات الحساسة، التزامًا بخط الدفاع الأمني والإعلامي للمقاومة.