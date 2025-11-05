حماس: وافقنا على تولي وزير من السلطة إدارة قطاع غزة لمصلحة شعبنا

قال القيادي في حركة حماس، د. موسى أبو مرزوق، إن الحركة وافقت على أن يتولى وزير تابع للسلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة إعلاءً لمصلحة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى وجود توافق فلسطيني على أن تكون قوة حفظ الأمن في غزة فلسطينية تحت رئاسة لجنة إدارة القطاع.

وأوضح أبو مرزوق في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، أن من الصعب تمرير مجلس الأمن لمشروع إنشاء القوة الدولية في غزة وفقًا للمشروع الأمريكي.

وأضاف أن الوسطاء أصروا على أن يكون إنشاء القوة الدولية في غزة بقرار من مجلس الأمن، في حين لم تكن لدى الولايات المتحدة ولا "إسرائيل" رغبة في أن تكون القوة الدولية بقرار من مجلس الأمن.

وأكد القيادي في حماس أنه لا يمكن القبول بقوة عسكرية تكون بديلاً لجيش الاحتلال في غزة، لافتًا إلى أن الحركة رصدت أكثر من 190 خرقًا من الاحتلال منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 من الشهر الماضي.



