منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدعو لمساندة الصحفيات في غزة ويحذر من استهداف الاحتلال للإعلام

طالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين شبكة الصحفيات الموريتانيات والمؤسسات النسوية والإعلامية العربية والدولية بـ التحرك الجاد لدعم الصحفيات الفلسطينيات في قطاع غزة، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الجرائم المستمرة ضد الإعلام الفلسطيني وضمان حماية الصحفيين.

جاء ذلك في رسالة وجّهها المنتدى إلى رئيسة شبكة الصحفيات الموريتانيات، خديجة المجتبى، أوضح فيها أنّ الصحفيات الفلسطينيات يواجهن ظروفاً إنسانية ومهنية صعبة للغاية في ظلّ الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023. وأشار المنتدى إلى أنّ أكثر من ثلاثين صحفية استشهدن أثناء تأدية واجبهن المهني والإنساني، فيما فقدت أخريات أسرهن ومنازلهن ومكاتبهن الإعلامية، واضطررن للعمل في بيئة منعدمة الأمان والموارد.

وأكد المنتدى أن الصحفيات يواصلن أداء رسالتهن الإعلامية رغم المخاطر اليومية الناجمة عن القصف المستمر، وانقطاع الكهرباء وضعف الاتصالات، وشحّ المعدات، في وقت يسعى فيه الاحتلال لإسكات الصوت الفلسطيني وكتم الرواية الحقيقية لما يجري في غزة.

وشدّد المنتدى على أنّ استهداف الصحفيات ليس حادثاً فردياً، بل جزء من حرب شاملة تستهدف الجسم الصحفي الفلسطيني بأكمله، بهدف إخفاء الجرائم ومنع العالم من رؤية الحقيقة.

واختتم المنتدى دعوته بالتأكيد على ضرورة تحرك المؤسسات الإعلامية والنسوية فوراً لتوفير الحماية والدعم للصحفيات الفلسطينيات، وملاحقة الاحتلال قانونياً على جرائمه ضد الصحافة، واصفاً هذه الجرائم بأنها جرائم حرب تستهدف الكلمة الحرة والضمير الإنساني.