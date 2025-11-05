عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

الصحة: استلام 15 جثماناً جديداً من الشهداء المفرج عنهم من الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة، عن استلام 15 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 285 جثماناً.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي، أنه تم التعرف حتى الآن على 84 جثماناً من أصل 285 جثماناً من الجثامين المفرج عنها والتي تم استلامها من قبل الاحتلال.

وأكدت وزارة الصحة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.

غزة الاحتلال الإسرائيلي جرائم الاحتلال احتجاز الجثامين الصليب الأحمر جثامين الشهداء شهداء فلسطين وزارة الصحة الفلسطينية التعرف على الشهداء

