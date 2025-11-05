عريضة بريطانية تطالب باستبعاد إسرائيل من مسابقات كرة القدم الدولية

جمعت حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا نحو 25 ألف توقيع تطالب بـ منع إسرائيل، التي ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، من المشاركة في مسابقات كرة القدم الدولية.

وجاء ذلك بعدما سلّم منسق الحملة، لويس باكون، العريضة إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في ملعب ويمبلي، يوم أمس الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وفي خطاب ألقاه أمام ملعب ويمبلي، قال باكون: "لا ينبغي أن تشارك فرق من دولة مسؤولة عن الإبادة الجماعية والفصل العنصري في المسابقات الدولية لكرة القدم."

وطالب منسق الحملة بإلغاء المباراة المقررة غداً الخميس بين فريقي أستون فيلا الإنجليزي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي، معتبرًا أن السماح بمشاركة الأندية الإسرائيلية في البطولات الدولية يتعارض مع القيم الإنسانية والرياضية.