طالع أسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل اليوم الخميس

سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي، مع بدء التداولات المالية، صباح اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، في الأسواق المحلية الفلسطينية.

وجاءت أسعار الدولار مقابل الشيكل وفق التالي:

سعر صرف الدولار مقابل الشيكل – 3.26 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل – 4.60 شيكل

سعر صرف اليورو مقابل الشيكل – 3.74 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل -  0.069 شيكل

سعر صرف  الليرة التركية: 0.077 شيكل 

جدير بالذكر أن أسعار الصرف قابلة للتغير خلال ساعات اليوم، وفق حركة الأسواق المحلية الفلسطينية وتأثرها المباشر بالأسواق العالمية.

