التعاون الإسلامي يدين مصادقة الاحتلال على 356 وحدة استيطانية في القدس

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على إنشاء 356 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل جريمة حرب وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وحذّرت المنظمة من تصاعد العنف والإرهاب من قبل المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، تحت حماية القوات الإسرائيلية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمحاسبة المسؤولين ووضع حد للإفلات من العقاب.

وأكدت المنظمة أن المصادقة على بناء هذه الوحدات في مستوطنة "آدم/جفعات بنيامين" شمالي شرق القدس تأتي على أراض فلسطينية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يتزامن مع توسيع الاستيطان في القدس والضفة الغربية، رغم الإدانات الدولية المستمرة.

وشهد العامان الأخيران تصعيدا كبيرا في بناء المستوطنات بالتوازي مع عمليات هدم منازل الفلسطينيين ومصادرة الأراضي الزراعية، في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن، وأبرزها القرار 2334 الصادر عام 2016، الذي اعتبر جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي وطالب إسرائيل بوقفها فوراً دون شروط مسبقة.

