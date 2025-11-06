"إسرائيل" تواصل خروقاتها.. قصف ونسف منازل وتحركات دولية لإعادة ترتيب القطاع

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، حيث نفذت آلياتها العسكرية عمليات نسف جديدة لمنازل الفلسطينيين شرقي مدينة غزة، بالتوازي مع قصف مدفعي طال مناطق شرقي خانيونس في الجنوب، ما أعاد أجواء التوتر والقلق إلى القطاع المحاصر.

في السياق، أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" وجهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان مشترك مساء الأربعاء أن جثمان أحد الأسرى الإسرائيليين نُقل إلى القوات داخل قطاع غزة، بعد تسليمه من قبل الصليب الأحمر الدولي.

وجاء في البيان أن "معلومات وردت من الصليب الأحمر تفيد بنقل تابوت يحتوي على جثمان أسير إسرائيلي متوفى إلى حيازة الجيش"، في إطار بنود اتفاق وقف إطلاق النار الجاري.

من جهته، أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، أنه تم التعرف إلى هوية الأسير وهو الرقيب إيتاي تشين، بعد فحص الطب الشرعي وإبلاغ عائلته رسمياً.

التحركات السياسية مستمرة

ورغم استمرار الخروقات الميدانية، تشهد الساحة السياسية تحركات مكثفة تقودها الولايات المتحدة ودول إقليمية، في محاولة لتثبيت الاتفاق وبلورة رؤية لما بعد الحرب.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، فإن واشنطن أعدت مسودة قرار لمجلس الأمن تتضمن تفويضاً لمدة عامين لهيئة حكم انتقالية في غزة، إلى جانب نشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار، في إطار ترتيبات ما بعد العدوان الذي وصفته منظمات حقوقية بـ"الإبادة الجماعية".

ملف الأسرى بين "إسرائيل" وحماس

في المقابل، تواصل حركة حماس جهودها للعثور على جثث الأسرى الإسرائيليين الذين فقدوا خلال الحرب الطويلة، في مساعٍ لإغلاق هذا الملف نهائياً ضمن ترتيبات إنسانية واتفاقات جزئية عبر وساطة الصليب الأحمر.

وتؤكد مصادر قريبة من الحركة أن فرق البحث تواجه صعوبات كبيرة بسبب تدمير أحياء كاملة وتغير معالم المناطق جراء القصف العنيف.

في غضون ذلك، تواصل آليات الاحتلال إطلاق النار بكثافة وسط تقارير عن نسف متكرر لمنازل شرق أحياء الزيتون والتفاح والشجاعية.

كما تفرض "إسرائيل" قيوداً مشددة على دخول المساعدات الإنسانية، ما يفاقم الوضع الإنساني المتدهور في القطاع حيث تتكدس أكثر من 260 ألف طن من النفايات في الشوارع، فيما تحذر بلديات غزة من كارثة صحية وبيئية وشيكة.