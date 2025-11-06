حماس: العدوان على لبنان امتداد لجرائم الاحتلال في المنطقة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة العدوان الصهيوني المتواصل على القرى والبلدات في جنوب لبنان، والذي يستهدف المدنيين العزّل، مؤكدة أن ما يجري يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال بحق شعوب الأمة.

وقال القيادي في الحركة علي بركة إن حماس تعبّر عن تضامنها الكامل مع لبنان، دولةً وشعبًا ومقاومةً، في مواجهة هذا العدوان الغاشم، داعيًا إلى رصّ الصفوف وتعزيز وحدة الموقف العربي والإسلامي لوقف جرائم الاحتلال بحق المدنيين.

ودعا بركة الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتها العاجلة في التحرك الفوري لوقف العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأبرياء.

وشدد على أن العدو الصهيوني لن ينجح في كسر إرادة المقاومة أو فرض مشاريعه التوسعية أمام صمود شعوب المنطقة وإصرارها على الدفاع عن كرامتها وحقوقها.