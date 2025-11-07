عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتشديدات الاحتلال، ومنعه العشرات من الشبان من الوصول إليه.

وذكرت دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس، أن عشرات آلاف المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، والغائب على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية.

وفرضت قوات الاحتلال تشديدات وقيود على وصول المصلين إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، ومنعت العشرات من الشبان من أداء صلاة الجمعة بالمسجد، بعد توقيفهم وفحص هوياتهم.

ونصبت القوات عشرات الحواجز الحديدية في شوارع مدينة القدس ومحيط البلدة القديمة والأقصى، وأوقفت الوافدين للمدينة وعرقل وصولهم للمسجد.

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ خالد أبو جمعة: إن من عوامل الثبات والتجذر في مدينتنا المقدسة الوقف الاسلامي العريق، فهو جدار القدس والسياج والسد المنيع له، فالوقف نظام إسلامي تاريخي عريق يهدف إلى حبس الأصول العقارية والممتلكات، لمنفعة المسلمين".

وأضاف أن "الوقف يحفظ للأرض إسلاميتها وقدسيتها، فهو إرث أجدادنا وآبائنا عملًا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ليكون لهم أجرًا ولمن بعدهم نفعًا، فشيدوا المدارس وحفروا الآبار وزرعوا الأشجار وحصدوا الثمار وعمروا الدور والبنيان، وأقاموا لله المساجد والخلوات والتكايا والزوايا والمكتبات".

وبين أن أهمية الوقف تتجلى في مدينة القدس، أنه الحاضنة والحامية لهذه المدينة المقدسة والمسجد الأقصى.

وتابع أن "الوقف هو الضامن لإستمرارية الصيانة والرعاية له، وهو يحافظ على الهوية الاسلامية والوجود والاسلامي في هذه المدينة المقدسة".

وأكد أبو جمعة أن الحكم الشرعي والقانوني يقر أن رقبة الأراضي الوقفية لا تباع ولا توهب ويحرم بيعها والتنازل عنها والاعتداء عليها.