حماس تُدين انضمام كازاخستان إلى “الاتفاق الإبراهيمي” وتصفه بأنه تبييض لجرائم الاحتلال

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إعلان كازاخستان انضمامها إلى ما يُعرف بـ“الاتفاق الإبراهيمي”، ووصفت الخطوة بأنها “مرفوضة ومستهجنة”، معتبرة أنها تمثل “تبييضاً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.

وقالت الحركة في بيان صحفي صدر اليوم، إن القرار يأتي “في وقت تتزايد فيه العزلة الدولية على الكيان الفاشي وقادته مجرمي الحرب المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية”، مؤكدة أن هذه الخطوة “تمنح الاحتلال غطاءً دبلوماسياً بعد ارتكابه جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة”.

وجددت حماس دعوتها إلى جميع الدول، “وخاصة العربية والإسلامية”، إلى قطع كافة أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني، وعدم الانخراط في أي مشاريع تطبيعية معه، مشددة على ضرورة العمل بدلاً من ذلك على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومساندة نضاله العادل والمشروع حتى نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.