حماس ترحب بقرار تركيا إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وقيادات الاحتلال

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إصدار المدعي العام الجمهوري في إسطنبول مذكرات توقيف بحق 37 مسؤولًا صهيونيًا، بينهم رئيس حكومة الاحتلال مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، إضافة إلى وزيري الحرب السابق والحالي الإرهابيين يوآف غالانت وإسرائيل كاتس.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي أن هذه الخطوة المقدّرة تؤكد المواقف الأصيلة للشعب التركي وقيادته، المنحازة إلى قيم العدالة والإنسانية، والأخوة التي تربطها بالشعب الفلسطيني المظلوم، الذي واجه، ولا يزال، أبشع حرب إبادة عرفها التاريخ الحديث على يد مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الفاشي.

ودعت حماس في ختام بيانها جميع دول العالم وهيئاتها القضائية إلى إصدار مذكرات قانونية لملاحقة قادة الاحتلال الصهيوني الإرهابي في كل مكان، والعمل على اقتيادهم إلى المحاكم ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية.