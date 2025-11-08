صحيفة عبرية: الحرب تكشف هشاشة سوق العمل في إسرائيل وتضرب قطاع التقنية

قالت صحيفة كالكاليست العبرية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، إن سوق العمل في الكيان الإسرائيلي يواصل تراجعه الحاد في ظل تباطؤ اقتصادي متعمّق منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن مؤشرات الأجور والعمالة تعكس أزمة هيكلية تضرب عمق الاقتصاد الإسرائيلي وتبعده عن مستويات ما قبل الحرب.

ووفقًا لتقرير الصحيفة الصادر اليوم السبت، فقد تراجع متوسط الأجور في قطاع التقنية العالية (الهايتك) بنسبة 3.1% خلال آب/أغسطس الماضي، ليبلغ 32,244 شيكلًا (نحو 9,900 دولار) مقارنة بـ33,168 شيكلًا في تموز/يوليو الماضي، بعدما كان قد بلغ ذروته في آذار/مارس الماضي عند 36,731 شيكلًا (حوالي 11 ألف دولار).

كما انخفض عدد العاملين في هذا القطاع بنسبة 0.5% ليصل إلى أكثر من 400 ألف وظيفة، أي ما يعادل 9.6% فقط من إجمالي الوظائف في الاقتصاد الإسرائيلي.

ورأت الصحيفة أن هذا التراجع يضرب أحد أعمدة النمو الأساسية في إسرائيل، موضحة أن شركات التقنية تواجه ركودًا استثماريًا واضحًا وتراجعًا في التوظيف بفعل الحرب والاضطرابات المالية المتصاعدة.

وفي السياق ذاته، كانت صحيفة هآرتس العبرية قد ذكرت الشهر الماضي أن الحرب كلفت أكثر من 200 مليار شيكل (أكثر من 60 مليار دولار) من النفقات المباشرة، مرجحة أن تُضاف إليها مئات المليارات في السنوات المقبلة لتغطية ميزانية الدفاع المتنامية وسداد الديون.