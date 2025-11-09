القسام: نفّذنا التزاماتنا في اتفاق الهدنة .. واستكمال عملية استخراج الجثث يحتاج تجهيزات خاصة

أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن الالتحام الذي جرى مع مجاهديها في مدينة رفح، مشددة على أن مقاوميها تصدّوا لهجوم إسرائيلي داخل منطقة تخضع لسيطرة قوات الاحتلال.

وقالت الكتائب في بيان اليوم الأحد إن مجاهدينا دافعوا عن أنفسهم داخل منطقة خاضعة لسيطرة العدو، وإن الاستسلام أو تسليم النفس ليس خيارًا في قاموس القسام، مؤكدة أن المقاومة ستواصل أداء واجبها في حماية أبناء شعبها وكرامتهم.

وأضاف البيان: «نضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم، وعليهم أن يتحركوا لضمان استمرار وقف إطلاق النار، وعدم السماح للاحتلال باستخدام ذرائع واهية لخرق الاتفاق واستهداف الأبرياء في قطاع غزة».

كما أوضحت الكتائب أن عمليات استخراج الجثث التي جرت خلال المرحلة الماضية تمت في ظروف ميدانية بالغة التعقيد، مشيرة إلى أنها التزمت بما تم الاتفاق عليه، لكنها شددت على أن استكمال العملية يتطلب توفير طواقم ومعدات فنية خاصة لمواصلة العمل وفق الشروط المتفق عليها.

وختمت القسام بيانها بالتأكيد على أن أي خروقات ميدانية يتحمل الاحتلال نتائجها الكاملة، وأن المقاومة ستتعامل مع أي عدوان على الشعب الفلسطيني بما تفرضه مسؤولياتها الوطنية.