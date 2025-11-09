القسام تعلن تسليم جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدين ضمن صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلم ظهر اليوم الأحد جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدين، التي عُثر عليها أمس داخل أحد الأنفاق في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك ضمن إطار صفقة “طوفان الأقصى” لتبادل الأسرى.

وأوضحت الكتائب في بيانها أن عملية التسليم ستجري عند الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت غزة. وكانت مصادر في القسام قد أكدت أمس انتشال جثة غولدين إلى جانب جثامين ستة شهداء فلسطينيين في المكان ذاته.

ويأتي ذلك استمرارًا لعمليات تسليم جثث أسرى الاحتلال ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، فيما تواصل القسام البحث عن خمس جثث أخرى لجنود إسرائيليين ما زال مصيرهم مجهولًا في قطاع غزة.