بلدية غزة تحذر من كارثة إنسانية مع اقتراب موسم الشتاء

حذرت بلدية غزة من تفاقم الأزمة الإنسانية في المدينة مع بدء موسم الأمطار، مشيرةً إلى أن الوضع يزداد خطورة بسبب انهيار شبكات الصرف الصحي والمياه.

وقالت البلدية إن أي تساقط للأمطار سيضاعف معاناة مئات آلاف النازحين الذين يعيشون في العراء أو داخل خيام متهالكة، مشيرة إلى أن 93% من هذه الخيام قد انهارت أو أصبحت غير صالحة للسكن بعد عامين من الحرب.

وأوضحت البلدية أن مأساة سكان غزة قد تتفاقم بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة، ما لم يتم الإسراع بإدخال مواد الإغاثة والمعدات اللازمة لترميم شبكات الصرف والمياه قبل وصول الأمطار الغزيرة.

وأكدت البلدية أن التدخل السريع من الجهات الإنسانية ضروري لتجنب وقوع كارثة أكبر خلال الشتاء، محذرة من تداعيات محتملة على حياة المدنيين والصحة العامة.