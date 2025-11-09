الجيش اليمني يرسل رسالة دعم إلى كتائب القسام

بعث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية، اللواء الركن يوسف حسن إسماعيل المداني، رسالة إلى قيادة كتائب القسام، أعرب فيها عن تقديره للرسالة التي تلقتها قيادة الجيش اليمني بمناسبة استشهاد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن محمد عبدالكريم الغماري.

وأكدت الرسالة على عمق الروابط الدينية والإنسانية بين الطرفين، وعلى وحدة الهدف والمصير في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مشيدة بالمواقف البطولية لكتائب القسام في مقاومة الاحتلال والدفاع عن المدنيين.

وشدد الجيش اليمني على استمراره في دعم كتائب القسام والوقوف إلى جانبها في مواجهة التحديات المشتركة، مشيرًا إلى العمليات العسكرية التي تنفذها الكتائب داخل الأراضي المحتلة، بما في ذلك تعطيل الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر والبحر العربي.