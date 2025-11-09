رئيس بلدية خانيونس: 340 ألف طن من الركام و20 ألف طن من المواد غير المنفجرة في القطاع

قال رئيس بلدية خانيونس الدكتور علاء الدين البطة إن المدينة تواجه أوضاعًا بيئية وصحية خطيرة نتيجة تراكم كميات ضخمة من الركام والنفايات، إلى جانب انتشار واسع للأمراض والحشرات.

وأوضح البطة، في تصريحات لقناة الأقصى، أن كميات النفايات المتراكمة بلغت مستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى تفاقم المشكلات الصحية داخل المدينة والمناطق المحيطة بها، مشيرًا إلى أن البلدية تعمل بكل طاقتها لتحسين الخدمات وتوصيل شبكات المياه للسكان رغم محدودية الإمكانات.

وكشف رئيس البلدية أن قطاع غزة لا يزال يحتوي على نحو 20 ألف طن من المتفجرات غير المنفجرة، ما يشكل خطرًا دائمًا على حياة المواطنين ويعرقل جهود إعادة الإعمار.

وأضاف أن الفرق الفنية في خانيونس أنهت مسح 13 حيًا بالكامل من مجمل أحياء المدينة، لافتًا إلى أن كمية الركام في خانيونس وحدها تبلغ 340 ألف طن، ما يتطلب جهودًا كبيرة ووقتًا طويلاً لإزالته.

وأكد البطة أن البلدية تواصل العمل بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لتأمين بيئة آمنة للسكان، داعيًا إلى توفير الدعم والمعدات اللازمة لتسريع عملية الإعمار وإزالة الأنقاض والمتفجرات.