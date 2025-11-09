حماس تنعى العالم الجليل الدكتور زغلول النجار أحد أبرز أعلام الإعجاز العلمي في القرآن والسنة

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العالم الداعية الشيخ الدكتور زغلول النجار، أحد أبرز أعلام الأمة الإسلامية في ميادين الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، الذي توفي اليوم الأحد الموافق 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، في العاصمة الأردنية عمّان، عن عمر ناهز 92 عامًا.

وأعربت الحركة في بيان النعي عن خالص تعازيها لجماهير الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية بوفاة الشيخ الجليل، مشيدةً بمسيرته العلمية والدعوية التي "جمعت بين الإيمان والعلم والعطاء في خدمة رسالة الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة".

وأكدت الحركة أن الشيخ زغلول النجار كان مثالًا للعالم الرباني والداعية المخلص، الذي سخّر علمه في ترسيخ الإيمان وتعزيز الوعي وربط أجيال الأمة بعلوم القرآن والسنة، وكانت له مواقف مشهودة في نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس والمسجد الأقصى وأهل غزة.

ودعت حماس الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويرفع درجته في علّيين، وأن يلهم أسرته وطلابه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء، سائلة المولى أن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من خدمة لدينه وأمته.