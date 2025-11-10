أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل اليوم الإثنين

سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي، مع بدء التداولات المالية، صباح اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025، في الأسواق المحلية الفلسطينية.

وجاءت أسعار الدولار مقابل الشيكل وفق التالي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل – 3.24 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل – 4.57 شيكل

سعر صرف اليورو مقابل الشيكل – 3.77 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل - 0.069 شيكل

سعر صرف الليرة التركية : 0.077 شيكل

جدير بالذكر أن أسعار الصرف قابلة للتغير خلال ساعات اليوم، وفق حركة الأسواق المحلية الفلسطينية وتأثرها المباشر بالأسواق العالمية.