الاحتلال يعتقل العشرات خلال اقتحامات متفرقة في مدن الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن يونس عبد الغني خلال اقتحامها لمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، كما اعتقلت الشاب عفان منصور بعد مداهمة منزله قرب الكلية الإسلامية في المدينة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد رابح خطاطبة عقب اقتحام منزله في بلدة بيت فوريك شرقي المدينة، قبل أن تطلق سراح والده رابح بعد التحقيق معه ميدانياً.

كما اعتقلت كلاً من عصام وأحمد وطارق ويزن جابر عقب مداهمة منزلهم في حي خلة الإيمان بمدينة نابلس، واعتقلت شاباً آخر من داخل أحد المنازل في شارع الأسطة بالجبل الشمالي.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال مواطناً خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر بالمدينة.

بينما شهدت مدينة دورا جنوب الخليل اعتقال 4 ضباط من الشرطة الفلسطينية أثناء تواجدهم في المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، دون الإبلاغ عن اعتقالات.