الثوابتة: 250 شهيدًا و660 جريحًا منذ اتفاق التهدئة والاحتلال يواصل خروقاته

قال إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن شهرًا كاملًا مرّ على اتفاق التهدئة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي واصل عدوانه دون توقف، مخلفًا 250 شهيدًا و660 جريحًا منذ بدء سريان الاتفاق.

وأكد الثوابتة لـ"الرسالة نت"، أن الخروقات الإسرائيلية لم تتوقف للحظة واحدة، وأن قوات الاحتلال ما زالت تفرض سيطرتها العسكرية على 53% من مساحة قطاع غزة، بما يشكل انتهاكًا صارخًا لبنود التهدئة ويجعل القطاع تحت حالة استنزاف يومي.

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل فرض قيود معقدة على إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، ما أدى إلى تفاقم المعاناة في صفوف السكان، خصوصًا في ظل وجود أكثر من مليون نازح عن منازلهم يعيشون في ظروف شديدة القسوة داخل مدارس الإيواء والمخيمات العشوائية.

وأضاف الثوابتة أن الوضع الإنساني في قطاع غزة وصل إلى مستويات كارثية، مؤكدًا أن البلديات باتت عاجزة عن القيام بواجباتها الأساسية نتيجة نقص الوقود والمعدات وغياب الطواقم العاملة، الأمر الذي أدى إلى تراكم النفايات وتعطل شبكات الصرف الصحي في العديد من المناطق.

وأوضح أن هذه الظروف أدت إلى تدهور بيئي خطير يهدد بانتشار الأوبئة، وسط عجز المنظومة الصحية عن التعامل مع هذا الواقع، نظرًا لاستمرار استهداف المراكز الصحية ونقص الأدوية والمستلزمات.

وختم الثوابتة بأن استمرار هذه الخروقات والممارسات الإسرائيلية يجعل التهدئة "شكلية"، ويفرض مسؤولية عاجلة على المجتمع الدولي للضغط لوقف العدوان ورفع القيود وتوفير حماية فورية للمدنيين في غزة.