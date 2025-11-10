وزارة الصحة بغزة: استلام 15 جثمانًا جديدًا من الشهداء المفرج عنهم من الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استلام 15 جثمانًا لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم من الاحتلال الإسرائيلي، بوساطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 315 جثمانًا.

وأوضحت الوزارة أنه تم التعرف حتى الآن على 91 جثمانًا من أصل 315 جثمانًا من الجثامين المفرج عنها والتي تم استلامها من الاحتلال.

وأضافت أنه تم اليوم نقل ومواراة الثرى لـ 38 جثمانًا لدفنهم في مقبرة المجهولين، ليصبح إجمالي ما تم دفنه حتى اللحظة من الجثامين المجهولة التي تم استلامها من الاحتلال 182 جثمانًا.

وأكدت وزارة الصحة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.