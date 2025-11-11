الصحة: 6000 حالة بتر في غزة تحتاج إلى برامج تأهيل عاجلة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن عدد حالات البتر المسجلة لديها بلغ 6000 حالة، مشيرةً إلى هده الحالات بحاجة ماسة إلى برامج تأهيل عاجلة وطويلة الأمد لمساعدتهم على التكيف مع أوضاعهم الصحية.

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب، اليوم الثلاثاء، إن الأطفال يشكلون نحو 25% من إجمالي حالات البتر، فيما تبلغ نسبة النساء 12.7%، وهو ما يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها آلاف الجرحى وأسرهم.

وأشارت إلى أن هذه الأرقام تُبرز الحاجة المُلِحّة إلى خدمات التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي، خاصة للأطفال الذين وجدوا أنفسهم يواجهون إعاقات دائمة في سن مبكرة.

ودعت الوزارة جميع المنظمات الدولية والإنسانية والمؤسسات العاملة في مجالي الصحة والتأهيل إلى تكثيف جهودها وتوسيع تدخلاتها العاجلة لتلبية احتياجات الجرحى، وتمكينهم من الحصول على الرعاية اللازمة بما يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.