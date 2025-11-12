عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

حماس تقدّم تعازيها لتركيا بعد تحطّم طائرة عسكرية أودت بحياة 20 عسكرياً

حماس تقدّم تعازيها لتركيا بعد تحطّم طائرة عسكرية أودت بحياة 20 عسكرياً

الرسالة نت

قدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعازيها للجمهورية التركية الشقيقة، رئيساً وحكومة وشعباً، بخالص المواساة في الحادث الأليم الذي أودى بحياة 20 عسكرياً، إثر تحطّم طائرة شحن عسكرية تابعة للقوات المسلحة التركية على الحدود الأذربيجانية – الجورجية.

وأعربت الحركة في تصريح صحفي، عن مشاركتها الجمهورية التركية الشقيقة هذا المصاب الأليم، مؤكدة تضامنها الكامل مع عائلات الضحايا والشعب التركي الشقيق، سائلة الله تعالى لهم الرَّحمة والمغفرة، وأن يرزق ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء «إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون».

