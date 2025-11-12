قانون إعدام الأسرى… الوجه الإجرامي للاحتلال " الإسرائيلي"

أقر الكيان الإسرائيلي مؤخرًا قانونًا بالقراءة الاولى يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة جديدة تؤكد الوجه الإجرامي للمؤسسة "الإسرائيلية" .

القانون، الذي أيدته حكومة الاحتلال، يضع الأسرى تحت تهديد مباشر بحياتهم، خصوصًا من يُتهم بعمليات ضد المستوطنين أو الجنود، دون ضمانات قضائية حقيقية، ما يمثل تصعيدًا خطيرًا ينتهك أبسط القوانين الدولية.

ولم تمر ساعات على إقرار الكنيست القانون بالقراءة الاولى حتى عبّر وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير عن فرحته بالخطوة ووزع الحلوى داخل الكنيست ، واعتبرها إنجازًا تاريخيًا، في خطاب يوضح بشكل صريح انزلاق الاحتلال نحو الفاشية.

أفعال بن غفير، التي جاءت على شكل احتفال رسمي بإعدام الأسرى، تؤكد أن الإجراءات ليست مجرد قانون تقني، بل تعبير عن أيديولوجيا عنصرية متجذرة داخل المؤسسة (الإسرائيلية) .

رأي المحللين

الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مصلح قال إن قانون الإعدام يعكس سياسة متعمدة لتقويض أي حقوق للأسرى الفلسطينيين مشيرا إلى أن (إسرائيل) بهذا القانون لا تكتفي بالاعتقال والتعذيب والحبس الانفرادي، بل تمنح نفسها غطاءً شرعيًا لقتل الفلسطينيين خارج أي إطار قضائي عادل.

هذه خطوة خطيرة تكشف أن الاحتلال يسعى لتحويل الحكم القانوني إلى أداة قمعية، بعيدًا عن أي معايير دولية."

من جانبه، يرى علي فوزي، الكاتب والمحلل السياسي المصري أن أفعال بن غفير تظهر الوجه الحقيقي للمؤسسة (الإسرائيلية) ، وهي فاشية تنكر الحقوق الأساسية.

هذه المواقف تكشف التناقض الصارخ بين شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبين الواقع اليومي الذي يعيشه الفلسطينيون داخل السجون. القانون ليس حماية للأمن كما تدّعي (إسرائيل) ، بل هو تشريع للقتل الممنهج."

الانتهاكات والاختبار الدولي

القانون الجديد يأتي في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين: اعتقالات تعسفية، الاغتصاب والحبس الانفرادي، والتعذيب الجسدي والنفسي، وحرمان من العلاج الطبي. المحللان يشيران إلى أن القانون يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية حماية حقوق الإنسان والضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات الدولية.

خبراء القانون الدولي يعتبرون أن إعدام الأسرى يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية على المدنيين أو الأسرى، وتؤكد حقوقهم الأساسية في المعاملة الإنسانية. بالمقابل، تعكس تصريحات بن غفير وسلوك الحكومة (الإسرائيلية) أن الاحتلال يستخدم القانون لتأمين مصالحه السياسية وأيديولوجيته الاستيطانية، متجاوزًا كل القوانين والأعراف الدولية.

التداعيات على الصعيد الفلسطيني

يرى مصلح أن القانون الجديد يُعد جزءًا من مشروع شامل لتكريس السيطرة الإسرائيلية، حيث يمنح الدولة الضوء الأخضر لمزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويزيد من الضغط النفسي على الأسرى وعائلاتهم.

ويضيف فوزي: "هذه الخطوة ستعقد أي محاولة للحوار أو السلام، وتزيد من التوتر وتصعيد العنف. المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي: هل سيكتفي بالإدانة الشفهية، أم سيضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسات الوحشية قبل أن تتحول إلى فاشية كاملة؟"

قانون إعدام الأسرى وتصريحات بن غفير يُظهران الوجه الإجرامي للاحتلال، ويؤكدان أن الخطوات الإسرائيلية ليست مجرد سياسات أمنية، بل جزء من مشروع عنصري متكامل يهدف إلى ترسيخ الهيمنة الإسرائيلية عبر القتل والتنكيل بالمواطن الفلسطيني.

في ظل هذه الممارسات، يظل الفلسطينيون صامدين، والمجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، لمنع المزيد من الانتهاكات وحماية حياة الأسرى وحقوق الإنسان.