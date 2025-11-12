شكوى قانونية في قبرص ضد جندي إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب في غزة

قدّمت مؤسسة "هند رجب" لحقوق الإنسان، شكوى قانونية رسمية إلى السلطات القبرصية، تطالب فيها باعتقال الجندي الإسرائيلي شارون داويت، وهو رقيب في كتيبة المشاة 424 المعروفة باسم "شاكيد" التابعة للواء جعفاتي، بتهم تتعلق بـ التعذيب وارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت المؤسسة إن الشكوى أُودعت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عبر المحامية القبرصية نيكوليتا خالاسيدو، نيابة عن المؤسسة، استنادًا إلى تقرير توثيقي موسّع يثبت تورط داويت في إساءة معاملة معتقلين فلسطينيين. ويتضمن التقرير صورة موثقة للجندي وهو يتفاخر واقفًا فوق رجل فلسطيني عارٍ، معصوب العينين ومكبّل اليدين داخل أحد مواقع الجيش الإسرائيلي في غزة.

ووفقًا للملف المقدم، خدم داويت في لواء جعفاتي بين ديسمبر 2023 وسبتمبر 2024، وكان له دور في عمليات منظمة شملت التعذيب، وتدمير الممتلكات المدنية، والتهجير القسري، والإذلال النفسي بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأكدت مؤسسة "هند رجب" أن الشكوى تأتي في إطار التحرك القانوني الدولي لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في غزة، مشيرة إلى أن قبرص تُعد من الدول الأوروبية التي تسمح قوانينها بملاحقة الجرائم الخطيرة على أساس الولاية القضائية العالمية.

ودعت المؤسسة المجتمع الدولي إلى دعم الجهود القانونية لملاحقة المتورطين في جرائم الحرب، باعتبارها خطوة رمزية مهمة نحو تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.