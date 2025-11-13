بالأسماء|| وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج الثانوية العامة 2007 في غزة .. اعرف نتيجتك

بدأت صباح اليوم الخميس عمليات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة (توجيهي) لطلبة قطاع غزة، لمواليد 2007 لعام 2025 وملحق 2006 لعام 2024، عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2025 (وملحق 2024)



الخطوات:

1. كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص.

2. اختيار العام: مواليد 2006 → عام 2024، ومواليد 2007 → عام 2025.

3. اختيار الدورة الأولى (التأكيد على عملية اختيار الدورة) : اضغط هنا



من خلال الرابط التالي: اضغط هنا وتأتي النتائج وسط ترقب كبير بين الطلاب وأولياء الأمور في قطاع غزة بعد عامين من الحرب المتواصلة والدمار الذي طال المدارس والمرافق التعليمية، لتشكل لحظة حاسمة تعكس صمود الطلاب في مواجهة الظروف الصعبة.



