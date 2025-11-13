الزراعة:.90% من الأراضي خارج الخدمة والخط الأصفر يلتهم الباقي

أكد المهندس محمد عودة، الناطق باسم وزارة الزراعة ، أن القطاع الزراعي في غزة يمرّ بأصعب مراحله منذ عقود، بفعل الحصار الإسرائيلي المستمر والقيود المفروضة على الأراضي والمستلزمات الزراعية، ما أدى إلى انهيار الإنتاج المحلي وتراجع المساحات المزروعة بشكل حاد.

وقال عودة في حديث خاص لـ"الرسالة نت"، إن نحو 90% من الأراضي الزراعية في القطاع باتت خارج نطاق الزراعة الفعلية، مشيرًا إلى أن ما يُزرع حاليًا لا يتجاوز 5% إلى 10% من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة.

وأوضح أن وجود ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" الذي فرضه الاحتلال شرق وشمال وجنوب القطاع، يحرم المزارعين من الوصول إلى ما بين 35% و40% من مساحة الأراضي الزراعية، وهي من أخصب الأراضي وأكثرها إنتاجًا.

وأضاف:"حتى في المناطق التي يمكن الوصول إليها، تواجه الزراعة تحديات كبيرة تتعلق بانعدام فرص الاستثمار والاستصلاح، نتيجة استمرار الحصار ومنع إدخال المستلزمات الزراعية".

وأشار عودة إلى أن القطاع الزراعي يعتمد حاليًا على مدخلات قديمة ومخزنة منذ أكثر من عامين أو على مواد مهربة بشكل غير رسمي، وهو ما يجعلها ضعيفة الجودة وغير خاضعة للرقابة، مما ينعكس سلبًا على كمية ونوعية الإنتاج.

وبيّن أن حجم الإنتاج الزراعي الحالي لا يتعدى 20 إلى 30 ألف طن فقط، أي ما نسبته 5% إلى 7% من إنتاج ما قبل الحرب، بسبب غياب الأسمدة والمبيدات وشبكات الري والطاقة البديلة، لافتًا إلى أن البنية الزراعية في غزة تعرضت لدمار واسع "يفوق في حجمه آثار الحرب العالمية" نتيجة كثافة القصف واستخدام المتفجرات الثقيلة.

كما أشار إلى أن الاحتلال يمنع إدخال أي من الاحتياجات الزراعية الأساسية، سواء الأسمدة أو المبيدات أو شبكات الري، في حين يسمح مؤخرًا بإدخال كميات محدودة من بعض المنتجات الزراعية مثل الخضار والدواجن، "لكن بشكل انتقائي يخضع لمزاجية الاحتلال وتحكمه بالمعابر"، على حد تعبيره.

وقال عودة إن سياسة الاحتلال تهدف إلى تدمير القطاع الزراعي بشكل ممنهج، مضيفًا:"قبل الحرب كنا قد حققنا اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 115%، وكنا نصدر نحو 15% من منتجاتنا الزراعية إلى الضفة الغربية ودول الخليج. كانت غزة تعيش نهضة زراعية حقيقية، لكن الاحتلال دمّر هذا القطاع الحيوي بالكامل".

وأكد أن إعادة تأهيل القطاع الزراعي لن تكون سهلة أو سريعة، في ظل استمرار الحصار وقيود الاحتلال على المعابر، موضحًا أن الحكومة في غزة "لا تملك القدرة على وضع موازنة أو تنفيذ سياسات فاعلة ما دام الاحتلال يتحكم كليًا في المعابر ويدير حركة البضائع وفق مصالحه".