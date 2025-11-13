"أريج": مخططات (إسرائيلية) لبناء أكثر من 26 ألف وحدة استيطانية بالضفة الغربية

كشف معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) عن طرح سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) مخططات لبناء أكثر من 26 ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات مقامة بشكل غير قانوني على أراضي الضفة الغربية المحتلة، تمتد على مساحة تتجاوز 30 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية.

وأوضح المعهد في تقريره أن عدد المخططات الاستيطانية التي طُرحت منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية أكتوبر بلغ 194 مخططاً، تركز معظمها في محافظة القدس المحتلة، في واحدة من أضخم موجات التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة.

وأشار "أريج" إلى أن المخططات الجديدة تتركز حول القدس الشرقية المحتلة، خاصة في مستوطنتي "معاليه أدوميم" شرق المدينة و"جفعات زئيف" شمال غربها، في إطار مساعٍ (إسرائيلية) لفرض واقع ديمغرافي جديد عبر التوسع العمراني والاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية.

وبحسب التقرير، صدر 22 مخططاً للبناء في مستوطنة "جفعات زئيف" و16 في "معاليه أدوميم"، من بينها مخططان في منطقة "E1" الاستيطانية الحساسة. كما شملت المخططات مستوطنات "بيتار عيليت"، و"إفرات 2"، و"معاليه عاموس" في بيت لحم، إضافة إلى مستوطنتي "عيلي" و"آلون موريه" في نابلس، وعدة مستوطنات في رام الله وسلفيت أبرزها "أريئيل" و"بيدوئيل" و"برقان الصناعية".

وأكد المعهد أن هذه المخططات تمثل تصعيداً خطيراً في سياسات الاستيطان (الإسرائيلية) الرامية إلى توسيع السيطرة على الأرض الفلسطينية وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.