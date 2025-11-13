حماس: استهداف الاحتلال للأطفال جريمة بشعة وشعبنا أكثر تمسكاً بالمقاومة

أكدت حركة حماس أن سياسة الاحتلال (الإسرائيلي) في استهداف الفتية والأطفال في الضفة الغربية تمثل جريمة بشعة تعكس طبيعة الحكومة الفاشية التي تمارس القتل والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

ونعت الحركة شهيدي مدينة الخليل، مشددة على أن جرائم الاحتلال المتواصلة لن ترهب أبناء الضفة، بل ستزيدهم إصراراً وثباتاً، وتعزز من إرادة المقاومة في مواجهة العدوان المستمر.

وأضافت حماس أن تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية لن يثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بحقوقه المشروعة، بل سيزيده تصميماً على مقاومة الغطرسة (الإسرائيلية) والدفاع عن أرضه ومقدساته.

ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة في محافظة الخليل، إلى تصعيد المقاومة والرد على جرائم الاحتلال، والثأر لدماء الشهداء، وحماية الأرض والمقدسات من إرهاب المستوطنين وجيش الاحتلال.