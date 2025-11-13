سلطة الأراضي الفلسطينية تدعو النازحين للإبلاغ عن استغلال تأجير الأراضي الحكومية

أعلنت سلطة الأراضي الفلسطينية عن فتح باب استقبال الشكاوى من المواطنين النازحين الذين تعرضوا لعمليات استغلال عبر تأجير أراضٍ حكومية من قبل بعض الأشخاص مقابل مبالغ مالية، مستغلين حاجة المواطنين الماسة إلى المأوى في ظل العدوان المستمر.

وأكدت السلطة، في بيان صادر عنها اليوم، أن هذه الخطوة تأتي حرصًا على تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني، ومن منطلق مسؤوليتها في تحقيق الأمن والسلم المجتمعي، ومتابعة كل من يثبت تورطه في استغلال معاناة المواطنين خلال فترة الحرب.

ودعت السلطة جميع النازحين الذين دفعوا مبالغ مالية أو إيجارات مقابل الإقامة على أراضٍ حكومية إلى تقديم شكوى عبر الرابط الإلكتروني :

https://pla.gov.ps

وشدد البيان على أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من استغل معاناة النازحين، مشيرة إلى أن هذه الممارسات لا تمتّ إلى القيم الوطنية والإنسانية بصلة.

واختتمت سلطة الأراضي بيانها بالدعاء بالرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والحمد لله على سلامة أبناء شعبنا الصامد.