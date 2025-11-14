الأمطار الغزيرة تغرق الخيام والمستشفيات والدفاع المدني يحذر المواطنين

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم الجمعة في مدينة غزة بغرق عشرات الخيام، مع تسجيل إصابات بين السكان.

وأفاد مدير مستشفى أصدقاء المريض في غزة بأن الطابق الأرضي من المستشفى يتم إخلاؤه بالكامل نتيجة لتسرب مياه الأمطار، مشيراً إلى جهود الطواقم الطبية لتأمين سلامة المرضى والكوادر.

من جهته، دعا الدفاع المدني المواطنين، ولا سيما النازحين في الخيام ومراكز الإيواء، إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مؤكداً على ضرورة تثبيت الخيام، فتح قنوات ومصارف لتصريف المياه، وتجنب الإقامة في المباني المدمرة أو المتضررة بشدة. كما حذر من إشعال النيران بالقرب من المواد القابلة للاشتعال ومن المرور في الطرق المغمورة أو الوعرة حفاظاً على سلامة الجميع.

وتشهد مناطق واسعة في غزة حالة طوارئ بسبب استمرار هطول الأمطار، وسط جهود مكثفة من الدفاع المدني والفرق الميدانية لتأمين مناطق النزوح والمستشفيات.

وقال الدفاع المدني إن المواطنين يمكنهم التواصل مع الطواقم المختصة للإبلاغ عن أي طارئ، مؤكداً أن سلامة السكان تأتي على رأس أولوياته في ظل الظروف الجوية الحالية.

أصدر الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، بياناً دعا فيه المواطنين، ولا سيما النازحين في الخيام ومراكز الإيواء، إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر مع اقتراب المنخفض الجوي المصحوب برياح شديدة وأمطار غزيرة، محذراً من مخاطر مرتفعة خاصة في المناطق الساحلية والمواقع المكشوفة.

وأكد الدفاع المدني في بيان وصل "الرسالة نت" أن آلاف العائلات التي تقطن في خيام بديلة أو مراكز إيواء موقتة مهددة بتسرب المياه واشتداد الرياح، ما يستدعي الالتزام بإرشادات السلامة للتخفيف من حجم الأضرار.

وشدد البيان على ما يلي: