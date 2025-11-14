حماس تدق ناقوس الخطر في غزة وتدعو الضامنين لوقف انهيار الوضع الإنساني

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من كارثة إنسانية متفجرة يعيشها مئات آلاف النازحين في قطاع غزة، بعد أن حول المنخفض الجوي المخيمات إلى مستنقعات من الوحل، وأغرق خيامًا واهية لم تعد تحتمل المطر ولا البرد.

وأكدت الحركة في بيان صحفي أن مشاهد انهيار الخيام وغرق الأغطية وتشرّد آلاف الأسر في العراء تعكس الواقع القاسي الذي يفرضه الحصار، مشيرًا إلى أن آلاف العائلات وجدت نفسها بلا مأوى يحميها من برد الشتاء، في ظل غياب أبسط مقومات الحياة.

وقالت الحركة إن استمرار الاحتلال في منع دخول المساعدات الإغاثية والخيام والكرفانات يزيد الوضع اشتعالًا، ويضع حياة الأطفال والنساء وكبار السن في دائرة الخطر المباشر.

وطالبت حركة حماس الضامنين للاتفاق، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى تحرك عاجل وواسع لإيصال الإمدادات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة فورًا، ورفع مستوى الدعم الميداني والشعبي والرسمي، بما يضمن حماية النازحين ويمنحهم الحد الأدنى من مقومات الصمود.

واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن ما يجري في غزة هو مشهد كارثي صنعه الاحتلال الصهيوني المجرم، وأن أي تأخير في التدخل الدولي سيؤدي إلى تفاقم المأساة ودخولها مرحلة أكثر خطورة