عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الصحة في غزة: استلام 15 جثماناً جديداً ليرتفع العدد الإجمالي إلى 330

الصحة في غزة: استلام 15 جثماناً جديداً ليرتفع العدد الإجمالي إلى 330
الصحة في غزة: استلام 15 جثماناً جديداً ليرتفع العدد الإجمالي إلى 330

الرسالة نت

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة، أنها “تستلم 15 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنهم يوم أمس الجمعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 330 جثماناً.”

وأوضحت الوزارة أنه “تم التعرف حتى الآن على 97 جثماناً من أصل 330 جثماناً، من الجثامين المفرج عنها والتي تم استلامها من قبل الاحتلال.”

وأكدت وزارة الصحة أن “طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.”

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/308150

كلمات مفتاحية

شهداء الصليب الأحمر شهداء غزة جثامين الصحة في غزة جثامين شهداء غزة استلام جثامين جثامين مجهولة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر