الصحة في غزة: استلام 15 جثماناً جديداً ليرتفع العدد الإجمالي إلى 330

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة، أنها “تستلم 15 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنهم يوم أمس الجمعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 330 جثماناً.”

وأوضحت الوزارة أنه “تم التعرف حتى الآن على 97 جثماناً من أصل 330 جثماناً، من الجثامين المفرج عنها والتي تم استلامها من قبل الاحتلال.”

وأكدت وزارة الصحة أن “طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.”